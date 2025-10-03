Поиск

Brent торгуется у $64,5 за баррель и завершает неделю в минусе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо повышаются в пятницу, но завершают неделю в существенном минусе. Рынок снижался четыре предыдущие сессии в связи с опасениями избытка предложения нефти.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы. Минэнерго США сообщило о росте запасов энергоносителей в стране за неделю, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

"Сейчас мы занимаем выжидательную позицию перед встречей ОПЕК+, которая пройдет в выходные", - отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

К 14:20 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,61%) до $64,5 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,42 (0,69%), до $60,9 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 7,3%.

Некоторую поддержку нефтяному рынку в пятницу оказала информация о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Chevron Corp. в Калифорнии. Пожар удалось локализовать, однако данных о том, как он повлияет на объемы производства, пока нет. НПЗ, мощности переработки которого составляют 290 тысяч баррелей в сутки, является одним из крупнейших на Западном побережье США.

Влияние пожара на нефтяной рынок, вероятно, будет ограниченным, отмечают эксперты. "НПЗ в Эль-Сегундо находится на Западном побережье, которое изолировано от остальной части США с точки зрения внутренних поставок нефти, поэтому влияние пожара на стоимость нефти будет незначительным", - отмечает аналитик PVM Тамаш Варга.

"Пожар может способствовать дальнейшему росту уже и так высоких цен на бензин в Калифорнии, но я не думаю, что он окажет влияние на рынок в целом", - сказал Reuters аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Chevron Brent WTI ОПЕК США Калифорния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день

FT сообщила о возможной передаче группе RBI замороженной доли в Strabag

Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре упал до 47 пунктов с 50 пунктов в августе

Цены на нефть повышаются после падения накануне до четырехмесячных минимумов

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Уолл-стрит завершила торги на рекордных максимумах, несмотря на шатдаун

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Путин ждет от повышения НДС балансирования расходов бюджета и интересов ДКП

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7280 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });