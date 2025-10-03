Brent торгуется у $64,5 за баррель и завершает неделю в минусе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо повышаются в пятницу, но завершают неделю в существенном минусе. Рынок снижался четыре предыдущие сессии в связи с опасениями избытка предложения нефти.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы. Минэнерго США сообщило о росте запасов энергоносителей в стране за неделю, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

"Сейчас мы занимаем выжидательную позицию перед встречей ОПЕК+, которая пройдет в выходные", - отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

К 14:20 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,61%) до $64,5 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,42 (0,69%), до $60,9 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 7,3%.

Некоторую поддержку нефтяному рынку в пятницу оказала информация о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Chevron Corp. в Калифорнии. Пожар удалось локализовать, однако данных о том, как он повлияет на объемы производства, пока нет. НПЗ, мощности переработки которого составляют 290 тысяч баррелей в сутки, является одним из крупнейших на Западном побережье США.

Влияние пожара на нефтяной рынок, вероятно, будет ограниченным, отмечают эксперты. "НПЗ в Эль-Сегундо находится на Западном побережье, которое изолировано от остальной части США с точки зрения внутренних поставок нефти, поэтому влияние пожара на стоимость нефти будет незначительным", - отмечает аналитик PVM Тамаш Варга.

"Пожар может способствовать дальнейшему росту уже и так высоких цен на бензин в Калифорнии, но я не думаю, что он окажет влияние на рынок в целом", - сказал Reuters аналитик Saxo Bank Оле Хансен.