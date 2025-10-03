Средняя цена Urals в сентябре для расчета НДПИ - $56,82/баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за сентябрь 2025 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), - $56,82/баррель.

Это совпало с расчетами "Интерфакса", сделанными ранее на основе данных Argus.

С января 2025 года поменялась методика определения этого показателя. Теперь он рассчитывается как деленная на количество дней торгов в соответствующем налоговом периоде сумма средневзвешенных цен нефти, определяемая как сумма среднего арифметического значения цен нефти в соответствии с котировками Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженного на коэффициент 0,78, и значения цены нефти в соответствии с котировкой ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.

При этом не учитываются дни, когда торги не осуществлялись. В августе цена составила $57,55/баррель.