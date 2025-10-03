Совет директоров ЦБ 24 октября обсудит исторический минимум безработицы в России

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Очередной исторический минимум безработицы будет детально обсуждаться на совете директоров ЦБ по ставке, которое пройдет 24 октября, заявил радио РБК зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Исторический минимум безработицы в августе - это, конечно, то, что точно будет предметом детального разбора на октябрьском заседании", - сказал он.

По данным Росстата, безработица в августе 2025 года составила 2,1%, что соответствует новому историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года).

Предыдущий минимальный уровень безработицы в 2,2% был зафиксирован в мае и удерживался на протяжении июня и июля.