Финляндии по требованию ЕС предстоит заменить сотни российских вагонов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Финляндии по требованию Евросоюза предстоит заменить сотни российских железнодорожных вагонов, которые до сих пор используются на территории страны, сообщает Yle.

Истекает срок действия льготы на использование вагонов, произведенных в России и странах Балтии. В ближайшие годы все вагоны должны соответствовать стандартам ЕС. Особенно остро вопрос стоит для лесной промышленности, где придется вывести из эксплуатации до тысячи вагонов, отмечает издание.

Большинство российских вагонов остались на железных дорогах Финляндии в 2022 году, когда поставки древесины и химикатов из России прекратились из-за антироссийских санкций.

Сейчас финские компании еще продолжают использовать на внутренних маршрутах вагоны, изготовленные по российскому ГОСТу, несмотря на то, что они не соответствуют требованиям Евросоюза.

Согласно первоначальному плану, российские вагоны должны были быть выведены из эксплуатации к концу 2026 года. Однако парламент рассматривает поправку, которая может продлить срок еще на два года.