Поиск

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Общая квота стран ОПЕК+ на ноябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 38,084 млн баррелей в сутки (б/с), что на 74 тыс. б/с больше, чем в октябре, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

В воскресенье восемь участников альянса, ранее добровольно ограничивших добычу нефти на 1,65 млн б/с, утвердили решение со следующего месяца увеличить добычу суммарно еще на 137 тыс. б/с. Однако рост будет более сдержанным из-за компенсационных графиков за перепроизводство в предыдущие периоды, прежде всего, со стороны Казахстана, который должен сократить добычу в ноябре на 86 тыс. б/с.

Трое участников сделки - Саудовская Аравия, Кувейт и Алжир - смогут добывать на уровне установленных квот: 10,061 млн б/с, 2,569 млн б/с и 967 тыс. б/с соответственно. Остальные пять участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце вырастет до 10,061 млн б/с, в Ираке - до 4,107 млн б/с, в ОАЭ - до 3,377 млн б/с, в Кувейте - 2,569 млн б/с, в Омане - до 802 тыс. б/с. Казахстан должен будет снизить добычу до 1,477 млн б/с.

Таким образом, Саудовская Аравия и РФ смогут со следующего месяца увеличить добычу на 41 тыс. б/с каждый, ОАЭ - на 22 тыс. б/с, Ирак - на 18 тыс. б/с, Кувейт - на 10 тыс. б/с, Оман - на 6 тыс. б/с, Алжир - на 4 тыс. б/с.

Казахстан единственный должен будет не увеличить, а сократить добычу - на 58 тыс. б/с.

ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

В ЦБ допустили, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

В ЦБ допустили, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

ОАК в 2025 году ожидает роста производства самолетов в 1,5 раза

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7286 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });