Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Общая квота стран ОПЕК+ на ноябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 38,084 млн баррелей в сутки (б/с), что на 74 тыс. б/с больше, чем в октябре, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

В воскресенье восемь участников альянса, ранее добровольно ограничивших добычу нефти на 1,65 млн б/с, утвердили решение со следующего месяца увеличить добычу суммарно еще на 137 тыс. б/с. Однако рост будет более сдержанным из-за компенсационных графиков за перепроизводство в предыдущие периоды, прежде всего, со стороны Казахстана, который должен сократить добычу в ноябре на 86 тыс. б/с.

Трое участников сделки - Саудовская Аравия, Кувейт и Алжир - смогут добывать на уровне установленных квот: 10,061 млн б/с, 2,569 млн б/с и 967 тыс. б/с соответственно. Остальные пять участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце вырастет до 10,061 млн б/с, в Ираке - до 4,107 млн б/с, в ОАЭ - до 3,377 млн б/с, в Кувейте - 2,569 млн б/с, в Омане - до 802 тыс. б/с. Казахстан должен будет снизить добычу до 1,477 млн б/с.

Таким образом, Саудовская Аравия и РФ смогут со следующего месяца увеличить добычу на 41 тыс. б/с каждый, ОАЭ - на 22 тыс. б/с, Ирак - на 18 тыс. б/с, Кувейт - на 10 тыс. б/с, Оман - на 6 тыс. б/с, Алжир - на 4 тыс. б/с.

Казахстан единственный должен будет не увеличить, а сократить добычу - на 58 тыс. б/с.