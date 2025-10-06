Поиск

Газовые хранилища Европы колеблются между закачкой и отбором по мере наступления холодов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Газовые хранилища Европы колеблются между чистой закачкой и нетто-отбором по мере неумолимого сезонного понижения температуры воздуха в регионе.

На минувшей неделе по итогам газовых суток вторника и четверга отбор впервые за осень превышал пополнение. Впрочем, в другие дни недели все же сохранялась нетто-закачка. В выходные дни, когда сокращается промышленный спрос, на хранение было направлено больше газа, чем в рабочие дни.

После первой волны осеннего холода, которая совпала с началом нового "газового года", температурная кривая в Европе, как ожидается, немного повысится и это даст возможность понемногу наращивать запасы далее. В 2024 году отбор начался 29 октября, в 2023-м - 6 ноября.

По итогам газовых суток 4 октября (на утро воскресенья) средний уровень запасов в регионе достиг 82,74%, свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов на 7,6 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет.

В минувший отопительный период Европа была вынуждена активно расходовать запасы из хранилищ, поскольку зима была самой холодной за последние четыре сезона. Уровень запасов на конец сезона отбора опускался ниже 34%.

ЕС готовится к будущей зиме в условиях высокой конкуренции на рынке СПГ, сниженного ресурса возобновляемой энергетики и целенаправленно ограниченного доступа к газу "Газпрома".

В этом году после значительного зимнего отбора Европа импортирует СПГ (который идет прежде всего на создание запасов в собственных хранилищах) стабильными темпами, почти такими же как зимой. В целом по итогам 2025 года регион может импортировать 107 млн тонн СПГ (139 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на четверть больше, чем в 2024 году.

Решетников заявил, что высокие ставки в экономике привели к снижению ее потенциала

Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

В ЦБ допустили, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

ОАК в 2025 году ожидает роста производства самолетов в 1,5 раза

