EssilorLuxottica увеличила долю в японской Nikon

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Европейский производитель корректирующих и солнцезащитных очков EssilorLuxottica сообщил об увеличении доли в японском производителе оптического оборудования Nikon Corp. до 10,6%.

Еще месяц назад EssilorLuxottica владела около 9% акций Nikon.

Бумаги Nikon прибавляют в цене 4,3% на торгах в понедельник. За последний месяц они подорожали на 6,5% на информации СМИ о том, что EssilorLuxottica хочет довести долю в японской компании до 20%.

Nikon и EssilorLuxottica с 2000 года имеют совместное предприятие по производству очков. Европейская компания начала скупать акции Nikon в августе прошлого года и в октябре сообщила, что владеет в ней 5,1%, после чего продолжила наращивать долю.

Nikon владеет оптическими технологиями, имеющими важное значение, в частности, для производства полупроводниковых компонентов. Компания конкурирует с ASML Holding в области литографического оборудования и является поставщиком таких производителей чипов, как Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

В отчетности за первое полугодие EssilorLuxottica, которая активно развивает направление "умных" очков, назвала Nikon "одним из лидеров в сегменте производства линз".