"Автотор" в 2024 году собрал автомобилей в три раза меньше, чем планировал

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" в 2024 году произвел 30,4 тыс. автомобилей – втрое меньше запланированного объема.

Автопроизводитель раскрыл данные о фактическом объеме производства в 2024 году, которые ранее не сообщал, в своем недавно опубликованном годовом отчете за прошлый год.

"Объем производства по итогам 2024 года составил 30,4 тыс. автомобилей. Выпуск легковых моделей составил 97% или 29,543 тысяч штук, коммерческих автомобилей - 3% или 868 штук. Основными брендами стали BAIC – 31%, Kaiyi – 26%, Jetour – 20% и SWM – 10%", - говорится в годовом отчете "Автотора".

При этом весной прошлого года глава совета директоров "Автотор Холдинга" Валерий Горбунов говорил, что в 2024 году планируется собрать порядка 80-100 тыс. машин.

Как отмечает Горбунов в годовом отчете "Автотора", результаты работы компании в 2024 году "во многом отразили ситуацию на российском автомобильном рынке в целом".

"Ввиду существенных рыночных колебаний, неустойчивого спроса, ограничений, связанных с обеспечением логистики и других факторов было принято решение скорректировать производственную программу, что не позволило заметно увеличить загрузку производственных мощностей и нарастить объем выпуска", - говорит Горбунов в комментарии к годовому отчету.

"Автотор" после ухода из РФ Kia, Hyundai и BMW в 2022 году переключился на китайский автопром. Сейчас группа собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов - Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, Dongfeng Sokon, JMC и Jetour. Также выпускается электрокар JMEV Yi под собственным брендом "Амберавто". Запущено производство двух моделей компактных электромобилей Eonyx совместной разработки "Автотора" и партнеров.