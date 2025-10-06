Поиск

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

Фото: Сергей Пивоваров/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - РФ в 2025/26 году снижает экспорт зерна из-за низких цен на мировом рынке. Эта динамика может измениться при улучшении конъюнктуры мирового рынка, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

"В 2025 году практически по всем направлениям в целом сохраняется рост экспортной выручки, за исключением зерновых. Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать. Но это связано с крайне низкими мировыми ценами, - сказал он. - Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей, и мы прекрасно понимаем, что при изменении ценовой конъюнктуры объем его поставок, я думаю, серьезно увеличится".

Как сообщалось, по прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) может составить 53-55 млн тонн, в том числе 43-44 млн тонн пшеницы. В минувшем сельхозгоду на экспорт было отправлено 53 млн тонн зерна, в том числе 44 млн тонн пшеницы.

По данным ФТС России, в январе-июле 2025 года выручка от экспорта продукции российского АПК составила $20,5 млрд, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($23,9 млрд). Импорт сельхозпродукции и продовольствия увеличился на 15,1%, до $24,3 млрд с $21,1 млрд за январь-июль 2024 года.

В 2024 году, по данным ФТС, РФ экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд).

