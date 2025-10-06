Сталепроизводители РФ в сентябре снизили ж/д экспорт на 8% по сравнению с августом

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские производители стальной и трубной продукции отгрузили в сентябре на экспорт по сети РЖД 2,02 млн тонн металла, следует из данных транспортной статистики. Это на 8% ниже августовского показателя, который составлял 2,2 млн тонн.

Основной объем экспорта пришелся на стальную заготовку – 992,7 тыс. тонн по сравнению с августовскими 1,1 млн тонн (-10%). Экспорт чугуна составил 224 тыс. тонн, что на 5,5% ниже 237 тыс. тонн, отгруженных в августе.

Общий объем перевозки (внутренние, импорт, экспорт, транзит) черных металлов по железной дороге в сентябре составил 5,5 млн тонн против 5,8 млн тонн (-5%) месяцем ранее. Внутри рынка по сети РЖД было перевезено при этом 3,2 млн тонн (3,3 млн тонн в августе, снижение на 3%).

Импорт стальной и трубной продукции железнодорожным транспортом в прошлом месяце составил 261,5 тыс. тонн, а в августе - 288 тыс. тонн.

Экспорт железной руды и концентрата в сентябре составил 1,8 млн тонн, как и месяцем ранее. Общий объем перевозок сырья (внутренние, импорт, экспорт, транзит) в первый месяц осени повысился на 3% - до 9,2 млн тонн по сравнению 8,9 млн тонн в августе.