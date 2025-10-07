Поиск

Заказы промпредприятий Германии в августе неожиданно снизились на 0,8%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,4%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июле объем заказов уменьшился на 2,7%, а не на 2,9%, как сообщалось ранее.

Заказы в автомобильной отрасли упали на 6,4%, в фармацевтической - на 13,5%. Заказы на компьютерную технику, электронику и оптические изделия сократились на 11,5%.

Выросли заказы на электрооборудование - на 7,2%, на металлические изделия - на 15,4%, на продукцию транспортного машиностроения (самолеты, суда, поезда, военный транспорт) - на 17,1%.

Снижение заказов на средства производства в позапрошлом месяце составило 1,5%, на потребительские товары - 10,3%, в то время как в сегменте промежуточных товаров был зафиксирован рост на 3%.

Объем внутренних заказов германских промпредприятий в августе увеличился на 4,7%, зарубежных - сократился на 4,1%. Заказы из стран еврозоны снизились на 2,9%, из других стран - на 5%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в августе был на 1,5% выше показателя за тот же месяц 2024 года.

Destatis Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак заявил, что ОПЕК+ в воскресенье не рассматривала шаг увеличения добычи выше 137 тыс. б/с

Новак заявил, что ОПЕК+ в воскресенье не рассматривала шаг увеличения добычи выше 137 тыс. б/с

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7303 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });