Заказы промпредприятий Германии в августе неожиданно снизились на 0,8%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,4%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июле объем заказов уменьшился на 2,7%, а не на 2,9%, как сообщалось ранее.

Заказы в автомобильной отрасли упали на 6,4%, в фармацевтической - на 13,5%. Заказы на компьютерную технику, электронику и оптические изделия сократились на 11,5%.

Выросли заказы на электрооборудование - на 7,2%, на металлические изделия - на 15,4%, на продукцию транспортного машиностроения (самолеты, суда, поезда, военный транспорт) - на 17,1%.

Снижение заказов на средства производства в позапрошлом месяце составило 1,5%, на потребительские товары - 10,3%, в то время как в сегменте промежуточных товаров был зафиксирован рост на 3%.

Объем внутренних заказов германских промпредприятий в августе увеличился на 4,7%, зарубежных - сократился на 4,1%. Заказы из стран еврозоны снизились на 2,9%, из других стран - на 5%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в августе был на 1,5% выше показателя за тот же месяц 2024 года.