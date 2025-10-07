Поиск

"М.Видео" договорился о партнерстве по выдаче товаров в ПВЗ "Яндекс Маркета"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "М.Видео" договорился о стратегическом партнерстве с "Яндекс Доставкой", в рамках которого товары ритейлера весом до 30 кг можно будет получать в ПВЗ "Яндекс Маркета".

Как указано в сообщении "М.Видео", покупатели получили возможность доставки в более чем 15 тыс. пунктов выдачи заказов в 60 регионах РФ.

На этапе запуска услуга будет бесплатной, потенциальная аудитория проекта - десятки миллионов человек.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже.

Новак заявил, что ОПЕК+ в воскресенье не рассматривала шаг увеличения добычи выше 137 тыс. б/с

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

