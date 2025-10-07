Поиск

Новак заявил, что ОПЕК+ в воскресенье не рассматривала шаг увеличения добычи выше 137 тыс. б/с

Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Александр Миридонов/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Группа восьми" ОПЕК+ на онлайн-встрече в минувшее воскресенье не рассматривала возможность увеличения добычи выше, чем на 137 тыс. б/с, сообщил во вторник вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что Россия и Саудовская Аравия имели схожий взгляд по вопросу наращивания производства альянсом.

Новак подчеркнул, что ОПЕК+ принимает решения по увеличению добычи только после анализа текущей ситуации на мировом нефтяном рынке.

Как сообщалось, "восьмерка" ОПЕК+ на встрече 5 октября согласовала увеличение производственного плана в ноябре на 137 тыс. б/с. Общая квота альянса с учетом компенсационных графиков для ряда стран за сверхдобычу в прошлые месяцы составит 38,084 млн б/с.

При этом в преддверии встречи источники агентства Bloomberg сообщали, что ведущие страны альянса пытаются достичь консенсуса о том, на сколько нарастить производство в ноябре. Базовый сценарий предполагал увеличение на 137 тыс. б/с, однако другой - наращивание на несколько таких шагов.

Собеседники агентства не пояснили, в чем заключались расхождения в позициях участников альянса, но напомнили, что главным драйвером ускоренного увеличения добычи в предыдущие месяцы была Саудовская Аравия. Россия - другой ключевой игрок ОПЕК+ - в свою очередь на одной из последних встреч выступила за более сдержанную политику.

Александр Новак Саудовская Аравия ОПЕК+
Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

