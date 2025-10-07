Надбавка для выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке будет продлена до 2035 года

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Решение о продлении до 2035 г. надбавки для выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке было принято на прошедшем в сентябре совещании по энергетике у президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Юрия Трутнева.

Это решение принято с условием направления средств на развитие объектов электроэнергетики в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах. Минвостокразвития России подготовило проект федерального закона, обоснования и расчеты, они уже направлены в профильные органы, говорится в сообщении.

В регионах Дальнего Востока с 2017 г. действует механизм снижения энерготарифов до общероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность для оптовых потребителей ценовых зон (первая - европейская часть России и Урал, вторая - Сибирь). Средства направляются через выручку "РусГидро" в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые распределяют их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям. Механизм не затрагивает население, нагрузку оплачивают только промышленники.

В 2025 г. размер надбавки установлен на уровне 30,388 млрд руб. (31,03 млрд руб. в 2024 г.).