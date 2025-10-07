ВТО повысила прогноз роста мировой торговли на 2025 год с 0,9% до 2,4%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация повысила прогноз роста мировой торговли товарами на 2025 год до 2,4% с ожидавшихся в августе 0,9%.

"Объемы мировой торговли в первом полугодии 2025 года превзошли прогнозы благодаря увеличению расходов на продукцию, связанную с ИИ, всплеску импорта в Северной Америке перед вступлением в силу новых пошлин, а также активной торговле в остальном мире", - говорится в обзоре ВТО "Global Trade Outlook and Statistics".

Оборот мировой торговли товарами в первом полугодии увеличился на 4,9% в годовом измерении, объем торговли в долларовом выражении вырос на 6% после повышения на 2% в 2024 году.

Эксперты ВТО полагают, что повышение пошлин и усиление неопределенности в глобальной торговой политике частично нивелируют позитивные последствия предыдущего наращивания закупок в этом году.

Прогноз роста мировой торговли товарами на 2026 год был понижен до 0,5% с 1,8%, что связано с ожиданиями охлаждения глобальной экономики и негативного влияния новых пошлин.

По прогнозу ВТО, темпы повышения глобального экспорта услуг в текущем году замедлятся до 4,6% с 6,8% в 2024 году и составят 4,4% в 2026 году.

Организация ожидает увеличения мирового ВВП на 2,7% в 2025 году и на 2,6% в 2026 году.