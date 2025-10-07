Dongfeng отзовет в РФ 12,4 тыс. тягачей для замены ремня безопасности

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российское представительство китайского автоконцерна Dongfeng (ООО "Дунфэн Мотор Рус") отзывает в РФ 12,435 тыс. седельных тягачей Dongfeng DFH4180 (GX) для замены ремня безопасности из-за некорректной работы, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат грузовики, реализованные с середины января 2023 года по июнь 2025 года.

Согласно сообщению ведомства причиной отзыва стало то, что из-за "неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию", надетый ремень не регулируется автоматически и лямка ремня втягивается неэффективно.

В рамках отзывной кампании на машинах планируется бесплатно заменить ремень безопасности в сборе.

Уполномоченные представители ООО "Дунфэн Мотор Рус" письмом или по телефону известят владельцев подпадающих под отзыв машин о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для проведения необходимых работ. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Dongfeng DFH4180 - одна из популярных на российском рынке моделей тяжелых грузовиков. По данным "Автостата", в 2024 году продажи тягачей этой модели выросли почти вдвое, до 7,346 тыс. шт. Доля рынка модели по итогам прошлого года составила 7,2% против 3% в 2023 году.