Почти 280 млрд руб. планируют выделить из федерального бюджета на развитие культуры в 2026 г.

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Более 279 млрд рублей заложено в проекте федерального бюджета на реализацию государственной программы "Развитие культуры" на 2026 год, что на 5,5% больше, чем в действующем бюджете, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"На её реализацию (государственной программы "Развитие культуры") законопроектом предусмотрено 279 млрд 700 млн рублей в 2026 году, 299 млрд 200 млн рублей - в 2027 году и 310 млрд 100 млн рублей - в 2028. Увеличение финансирования относительно действующего закона о бюджете составило 14 млрд 900 млн рублей или 5,5% на 2026 год, 33 млрд рублей или 12,4% на 2027 год, почти 37 млрд рублей или 13,5 % на 2028 год", - сказала Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре во время обсуждения проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Она уточнила, что увеличение обусловлено в том числе индексацией оплаты труда и коммунальных расходов бюджетных учреждений на общую сумму 27 млрд 700 млн рублей на три года и "выделением прочих дополнительных бюджетных ассигнований на 55 млрд 400 млн рублей".

"Из перечисленных средств на мероприятия Минкультуры России приходится 216 млрд 200 млн рублей в 2026 году, 235 млрд 100 млн - в 2027 и 243 млрд 400 млн - в 2028", - сказала Любимова.

Она отметила, что увеличение финансирования на мероприятия министерства относительно действующего закона о бюджете составило 16 млрд 200 млн рублей или 8% на 2026 год, 31 млрд 100 млн рублей на 2027 год и 36 млрд 300 млн рублей на 2028 год.