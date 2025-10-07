Поиск

В Минэнерго США ожидают, что добыча ОПЕК+ останется ниже плана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США ожидает значительного роста коммерческих запасов, до 2,6 млн б/с в IV квартале, и уровень останется высоким в течение 2026 года, хотя и полагает, что страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на объем, меньше анонсированного.

"Рост запасов в нашем прогнозе значителен, даже несмотря на то, что мы ожидаем, что ОПЕК+ будет добывать меньше своих целевых показателей в ближайшие месяцы", - говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США.

По оценке ведомства, существует неопределенность относительно способности некоторых членов ОПЕК+ достичь заявленных показателей по добыче, учитывая ограниченные свободные мощности в краткосрочной перспективе. Кроме того, EIA полагает, что некоторые участники будут стремиться сдержать слишком быстрое наращивание запасов, ограничивая дальнейшее снижение цен на нефть.

Минэнерго подготовило новый прогноз до того, как восемь стран ОПЕК+ объявили о повышении квот на добычу с ноября на 137 тыс. б/с.

