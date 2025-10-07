План перекачки нефти по КТК на 2025 год снижен с 76 до 74 млн т

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - План перекачки нефти по нефтепроводу КТК ("Каспийский трубопроводный консорциум") на 2025 год снижен с 76 до 74 млн т, сообщил в телеграм-канале компании ее руководитель Николай Горбань.

"В этом году по заявкам предполагалось (прокачать - ИФ) порядка 76 млн т. На сегодняшний день в связи с определенными условиями у грузоотправителей произошла корректировка, сейчас ожидаем, что эта цифра будет порядка 74 млн т", - сказал он.

Как сообщалось, за 9 месяцев текущего года КТК перевалил 55,51 млн тонн, что почти на 12% больше показателя прошлого аналогичного периода.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" (MOEX: TRNF) 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.