Все связанные с АПК ведомства РФ до 2030 года будут объединены на цифровой платформе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - АПК РФ продолжает перевод аграрных сервисов в цифровой формат. До 2030 года на единой цифровой платформе должны быть объединены ведомства, связанные с АПК, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"До 2030 года на единой цифровой платформе должны быть объединены все профильные министерства и ведомства, включая Минсельхоз, Росрыболовство, Россельхознадзор и некоторые другие. Такое "единое окно" поможет упростить взаимодействие между участниками аграрного рынка", - заявил глава правительства на пленарном заседании в рамках международной выставки "Золотая осень-2025" в среду в Москве.

По его словам, в шести государственных информационных системах собираются данные, которые охватывают ключевые вопросы. Это учет и мониторинг земель, оценка их плодородия, мелиорация, контроль за зерном и продуктами его глубокой переработки, а также допуск тракторов, самоходных машин и прицепов к эксплуатации, организация семеноводства, - сообщил он. - А также – регистрация животных и племенных хозяйств. Через такую систему с первого марта следующего года будем выдавать бесплатно племенные свидетельства и разрешения на импорт".

Мишустин также сообщил, что 77 аграрных сервисов, связанных с сельским хозяйством, уже предоставляются на Едином портале госуслуг. Это удобный формат для пользователей, который позволяет оперативно принимать необходимые решения, отметил он.

По его словам, еще одним эффективным механизмом стал созданный Минсельхозом индустриальный центр компетенций, объединяющий лидеров отрасли. Среди его проектов – системы управления целыми комплексами, которые позволяют повышать урожайность или снижать объемы брака на пищевом предприятии.

"Для всех очевидно - уровень цифровизации в агросекторе будет только расти. Это приведет к системной трансформации многих направлений, производственных процессов и профессий", - сказал премьер.