Поиск

Сбер будет стремиться выплатить дивиденды за 2025 год в 50% прибыли

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк готовит бизнес-план на 2026 год, будет стремиться направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% чистой прибыли, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы на следующий год сейчас готовим бизнес-план, планируем его представить в декабре. В рамках нашего бизнес-плана мы уже сейчас закладываем все необходимые мероприятия по достаточности для того, чтобы, как и в этом году, на момент принятия решения о выплате дивидендов иметь запас, который позволяет с учетом выплаты пройти минимальную отметку (по достаточности капитала - ИФ)", - заявил Скворцов в кулуарах "Финополиса".

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Сбер по итогам 2025 года выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли, он сказал: "Да, наши дивиденды заложены в федеральный бюджет".

Банк на оставшийся период действия стратегии (2025-2026 годы) не собирается пересматривать минимальный уровень достаточности общего капитала группы Н20.0, необходимый для выплаты дивидендов, с нынешних более 13,3%.

"На период стратегии - нет, на 2025-2026 годы мы оставляем такой размер. Мы видели все решения ЦБ по надбавкам. Они укладываются в наш буфер, и у нас нет необходимости его ни повышать, ни снижать: оставим 13,3%", - отметил финдиректор.

Сбербанк Тарас Скворцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

"СПБ биржа" технически готова запустить торги криптовалютой

"СПБ биржа" технически готова запустить торги криптовалютой

Золото продолжает дорожать, превысило $4060 за унцию

Суд прекратил дело о банкротстве бывшего кондитера Андрея Коркунова

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Глава ЕК заявила, что от 65% от каждого нового оборонного проекта нужно инвестировать в ЕС

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

СД девелопера "ПИК" рассматривает консолидацию акций и отмену дивполитики

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7321 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });