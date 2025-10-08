Сбер будет стремиться выплатить дивиденды за 2025 год в 50% прибыли

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк готовит бизнес-план на 2026 год, будет стремиться направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% чистой прибыли, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы на следующий год сейчас готовим бизнес-план, планируем его представить в декабре. В рамках нашего бизнес-плана мы уже сейчас закладываем все необходимые мероприятия по достаточности для того, чтобы, как и в этом году, на момент принятия решения о выплате дивидендов иметь запас, который позволяет с учетом выплаты пройти минимальную отметку (по достаточности капитала - ИФ)", - заявил Скворцов в кулуарах "Финополиса".

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Сбер по итогам 2025 года выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли, он сказал: "Да, наши дивиденды заложены в федеральный бюджет".

Банк на оставшийся период действия стратегии (2025-2026 годы) не собирается пересматривать минимальный уровень достаточности общего капитала группы Н20.0, необходимый для выплаты дивидендов, с нынешних более 13,3%.

"На период стратегии - нет, на 2025-2026 годы мы оставляем такой размер. Мы видели все решения ЦБ по надбавкам. Они укладываются в наш буфер, и у нас нет необходимости его ни повышать, ни снижать: оставим 13,3%", - отметил финдиректор.