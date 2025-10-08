Поиск

Саудовская Аравия может привлечь кредит размером до $10 млрд

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия инициировала переговоры о привлечении кредита объемом до $10 млрд для финансирования мер по диверсификации экономики страны, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, министерство финансов Саудовской Аравии ведет переговоры с крупными банками, в том числе американскими. При этом источники отмечают, что окончательное решение еще не принято, и королевство может отказаться от сделки, если не удастся договориться о выгодных условиях или если рыночная ситуация не будет этому благоприятствовать.

Саудовская Аравия главным образом привлекает средства через размещение облигаций. В текущем году страна входит в число самых активных суверенных эмитентов среди развивающихся экономик, разместив облигации на сумму почти $20 млрд.

Королевство довольно редко прибегает к такому инструменту, как суверенные займы. С 2016 года страна привлекла как минимум два крупных кредита объемом не менее $10 млрд, по данным Bloomberg.

На прошлой неделе власти Саудовской Аравии скорректировали бюджетный прогноз на 2025 год. Оценка дефицита бюджета повышена более чем вдвое, до $65 млрд, или 5,3% ВВП. До пересмотра бюджета Эр-Рияд рассчитывал привлечь около $37 млрд заимствований в текущем году.

