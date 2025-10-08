Поиск

Компании в сентябре снизили покупки валюты на 5% до 2,8 трлн рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Тенденция роста спроса на валюту со стороны юридических лиц (без учета банков), начавшаяся в конце июля, в сентябре приостановилась. Об этом говорится в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

В целом, несмотря на рост спроса со стороны отдельных участников в начале месяца, суммарные покупки валюты нефинансовых организаций за сентябрь составили 2,8 трлн рублей, снизившись на 5% относительно предыдущего месяца (в августе – 3,0 трлн рублей).

Поддержку рублю в сентябре оказало предложение валюты со стороны нерезидентов – нефинансовых организаций, системно значимых банков и некредитных организаций, нарастивших суммарные нетто-продажи иностранной валюты на $2,9 млрд относительно предыдущего месяца. Общий уровень продаж юридических лиц (без учета банков) м/м снизился на 10%.

Чистые продажи валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в сентябре составили $4,9 млрд, сократившись на 21% на фоне снижения цен на нефть и роста доли рублевой экспортной выручки в предыдущем месяце. Также часть крупных экспортеров продолжила накапливать иностранную валюту с целью погашения обязательств перед банками.

Среднедневные чистые продажи также сократились (на 25% м/м) и составили $222 млн.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июле (эти данные ЦБ дает с лагом) составило 110%, увеличившись на 5 процентных пунктов относительно июня.

В сентябре объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках остался на уровне предыдущего месяца и составил 88,9 млрд рублей (в августе - 89,2 млрд рублей, в сентябре 2024 года были продажи на 18 млрд рублей), что немного выше среднемесячного уровня с января по август 2025 года (84,1 млрд рублей). Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами с начала года составили 762 млрд рублей, за аналогичный период 2024 года они были в 1,4 раза больше - 1 трлн 89 млрд рублей.

