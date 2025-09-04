Поиск

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что принимаемые на топливном рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин в РФ, сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума.

"ФАС рассчитывает, что меры, реализуемые совместно с Минэнерго, позволят полностью удовлетворить спрос на бензин на внутреннем рынке за счет роста нефтепереработки и увеличения поставок на региональные нефтебазы для снабжения АЗС. Также большая работа проводится нефтяными компании по наращиванию переработки за счет вывода в работу резервов НПЗ", - сказал он.

"Как только мы восстановим в достаточном объеме продажи бензинов на бирже, уверен, цены стабилизируются. Потому что здесь вопрос исключительно баланса спроса и предложения", - добавил замглавы службы.

"ФАС проводит большую работу, анализирует порядка 12 тыс. заправок. При этом мы наблюдали, как в момент стабильной ситуации независимые участники рынка часто снижали цену на АЗС по отношению к заправкам ВИНК, чтобы получить конкурентное преимущество, чтобы автолюбители ехали на частные заправки. Сейчас мы видим, как по ряду регионов (цены на АЗС частных компаний и ВИНК - ИФ) выровнялись", - сказал он.

"Компаниям на Дальнем Востоке нужно осуществлять более тонкую торговую политику. Например, двигаться (за покупками топлива - ИФ) в сторону Омского завода или других каких-то заводов, логистика от которых более длительная, но, тем не менее, сам ресурс там стоит значительно дешевле. И в этом смысле переориентация хотя бы части закупок на соответствующие заводы позволила бы сформировать, особенно независимым компаниям, более конкурентоспособную цену на конечный продукт на АЗС", - высказал Королев мнение.

