В Сбербанке объяснили рост корпкредитования запросом на оборотное финансирование

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рост корпоративного кредитования обусловлен запросом компаний на пополнение оборотных средств, на новые проекты финансирование не привлекается, заявил журналистам в кулуарах "Финополиса" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Мы видим сейчас, что крупным корпоратам и среднему бизнесу не хватает "оборотки", именно оборотных активов. Рост кредитования, который мы сейчас видим, во-первых, он очень умеренный, во-вторых, это исключительно кредитование на оборотное финансирование, причем крупнейших имен", - сказал он.

"Вы увидите эти тренды и в оставшиеся месяцы 2025 года, но это оборотное кредитование. Экономике нужны деньги для развития, для того, чтобы поддерживать хотя бы цикл свой, и для этого предприятия берут оборотное финансирование. Новых проектов мы, к сожалению, сейчас не видим, кроме жилой недвижимости", - подчеркнул Ведяхин.

Он добавил, что корпоративный кредитный портфель Сбера хорошего качества. "У нас нет неожиданных реструктуризаций", - подчеркнул первый зампред.

Сбербанк в сентябре нарастил корпоративные кредиты по РСБУ на 3,2% - до 29,4 трлн рублей, розничные - на 1,2% - до 18,1 трлн рублей. Сезонное повышение деловой активности в сентябре поддержало спрос на кредиты со стороны клиентов, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Корпоративный кредитный портфель за 9 месяцев 2025 года вырос на 5,8%, розничный - на 3,1%.