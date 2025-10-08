США дали хорватской JANAF отсрочку до 15 октября для снабжения нефтью подсанкционной сербской NIS

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти США дали возможность хорватской компании JANAF продолжить деятельность в обычном режиме до 15 октября 2025 года. Трубопровод этой компании, в частности, обеспечивает сербскую компанию NIS, которая попала в санкционный список США.

"Компания JANAF получила лицензию, разрешающую обычную деятельность, необходимую для транспортировки нефти", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте компании.

Однако в документе отмечается, что "к 15 октября компания должна будет завершить все работы в рамках действующего договора на транспортировку сырой нефти".

"Компания JANAF продолжает активно работать над вариантами решения проблемы в соответствии с действующим законодательством, сотрудничая с правительством Хорватии и американскими юридическими консультантами", - подчеркивается в сообщении.

Ранее хорватские власти отмечали, что Хорватия заинтересована в покупке российской доли в NIS. Сообщалось, что хорватский оператор Адриатического нефтепровода - компания JANAF - могла бы выкупить российскую долю в NIS. Именно по этому трубопроводу поступает нефть для НПЗ сербской компании. Отмечалось, что JANAF задействовал адвокатское бюро в Вашингтоне для представления интересов компании в Управлении по контролю за зарубежными активами Минфина США при осуществлении возможной сделки по NIS.

Санкции США против сербской энергокомпании NIS, которая входит в "Газпром нефть", вступают в силу с этой среды. В конце сентября США всего на несколько дней перенесли начало применения ограничительных мер - до 8 октября. Прежде они несколько раз переносились на более длительный период.

Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что власти страны продолжат обсуждать судьбу NIS с представителями России, поскольку с США обсуждать "больше нечего". При этом он выразил убежденность, что меры против NIS поддержит и ЕС, в связи с чем поставки нефти могут прекратиться и из Хорватии по трубопроводу JANAF.

NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В настоящее время основные совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром"). В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.