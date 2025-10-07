Поиск

Сербия продолжит обсуждать с Россией попавшую под санкции США компанию NIS

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что продолжит обсуждать судьбу энергетической компании NIS с представителями России, поскольку с США говорить уже не о чем из-за того, что в среду в силу вступают американские санкции против этой компании. Об этом сообщают сербские СМИ.

"Сербии придется решать эту проблему, придется вести переговоры с Россией, с американцами нам теперь разговаривать не о чем", - сказал он.

При этом он выразил убежденность, что американские санкции поддержит и ЕС, в связи с чем поставки нефти могут прекратиться и из Хорватии по трубопроводу JANAF.

В конце сентября США всего на несколько дней перенесли начало применения санкций против NIS - до 8 октября. Прежде США несколько раз переносили на более длительный период применение санкций против сербской энергокомпании.

NIS, являясь "дочкой" российской "Газпром нефти", была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В последнее время из-за обострения проблем у NIS относительно продления отсрочки американских санкций активизировались слухи о возможности появления у сербской компании новых акционеров. В частности, власти Хорватии заявили, что ожидают изменения структуры собственности NIS для продолжения транспортировки нефти в Сербию. Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович сказал: "Американские санкции не позволят компании JANAF продолжить транспортировку нефти на НПЗ в Панчево. Мы надеемся, что структура собственности NIS изменится, и это позволит возобновить транспортировку нефти".

Сейчас основные совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", в руках которого сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

NIS Александр Вучич Газпром нефть Газпром США Сербия
