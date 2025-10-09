FESCO выведет в ноябре второе судно на линию между Петербургом и Калининградом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") планирует в ноябре поставить второе судно на линию между Санкт-Петербургом и Калининградом. Об этом сообщила руководитель дополнительного офиса ООО "ФЕСКО Интегрированный транспорт" в Калининграде Марина Багрянцева.

"Есть хорошая новость для грузоотправителей и получателей грузов в Калининграде. Мы ставим в ноябре второе каботажное судно на линию из Санкт-Петербурга в Калининград", - сказала Багрянцева на совещании в Калининградской торгово-промышленной палате.

По ее словам, новое судно имеет название "Феско-Новик" и оно аналогично судну "Феско-Наварин", что уже работает на линии. Грузовая вместимость второй единицы такая же, как и первой - несколько превышает 700 TEU. Ранее "Феско-Новик" работало на Дальнем Востоке.

С 2024 года у FESCO работает офис в Калининграде, также группа оперирует собственным грузовым автопарком из 20 тягачей для выполнения доставки "от двери до двери" по территории области. Кроме того, в июне этого года FESCO приобрела компанию-оператора Калининградского морского рыбного порта для усиления позиций в Балтийском бассейне.

FESCO управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".