Поиск

FESCO выведет в ноябре второе судно на линию между Петербургом и Калининградом

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") планирует в ноябре поставить второе судно на линию между Санкт-Петербургом и Калининградом. Об этом сообщила руководитель дополнительного офиса ООО "ФЕСКО Интегрированный транспорт" в Калининграде Марина Багрянцева.

"Есть хорошая новость для грузоотправителей и получателей грузов в Калининграде. Мы ставим в ноябре второе каботажное судно на линию из Санкт-Петербурга в Калининград", - сказала Багрянцева на совещании в Калининградской торгово-промышленной палате.

По ее словам, новое судно имеет название "Феско-Новик" и оно аналогично судну "Феско-Наварин", что уже работает на линии. Грузовая вместимость второй единицы такая же, как и первой - несколько превышает 700 TEU. Ранее "Феско-Новик" работало на Дальнем Востоке.

С 2024 года у FESCO работает офис в Калининграде, также группа оперирует собственным грузовым автопарком из 20 тягачей для выполнения доставки "от двери до двери" по территории области. Кроме того, в июне этого года FESCO приобрела компанию-оператора Калининградского морского рыбного порта для усиления позиций в Балтийском бассейне.

FESCO управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

FESCO Калининград Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Миллер заявил, что поставки по "Силе Сибири 2" могут превышать проектную мощность

Миллер заявил, что поставки по "Силе Сибири 2" могут превышать проектную мощность
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });