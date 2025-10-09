Поиск

Минсельхоз сохранит действующий порядок субсидирования агрострахования

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не планирует менять порядок выделения субсидий на агрострахование, действующая система, которая предусматривает выделение субсидий в привязке к софинансированию из региональных бюджетов, будет сохранена. Об этом сообщила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в кулуарах агровыставки "Золотая осень-2025" в четверг в Москве.

"Действующий принцип сохранится, система страхования работает на сельхозпроизводителей", - сказала Фастова, отметив, что общая сумма субсидирования агрострахования с учетом региональных бюджетов в этом году составит 7 млрд рублей. Она рассчитывает, что и в 2026 году она сохранится на том же уровне.

Фастова также сообщила, что ежегодно порядка 10% федеральных субсидий перераспределяется межу регионами, если возникает такая необходимость.

"У нас принцип - распределить все денежные средства по регионам. Но до 1 сентября, как правило, некоторые регионы говорят, что уже выполнили свои показатели и отказываются, а другие говорят, что им нужно дополнительное финансирование. Перераспределяем средства в пределах общей суммы", - сказала она.

По ее словам, проблем с этим никогда не было.

Как сообщалось, проект федерального бюджета РФ на ближайшие три года предусматривает субсидии на агрострахование в размере 16 млрд 508,7 млн рублей. В том числе - на каждый из трех лет запланирована одна и та же сумма для компенсации части страховых премий для предприятий растениеводства, промышленного животноводства и производителей аквакультуры - по 5 млрд 502,9 млн рублей.

