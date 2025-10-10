Лукашенко предложил выработать общую экономическую стратегию на пространстве СНГ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите СНГ в Душанбе высказался за выработку общей экономической стратегии для стран Содружества, сообщил приближенный к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

Согласно сообщению, Лукашенко "предложил выработать общую экономическую стратегию на пространстве СНГ".

"Без экономической составляющей не будет никого сотрудничества, ни политического, ни дипломатического, ни военного. Давайте не потеряем то, что наработано поколениями наших людей", - заявил Лукашенко.

Он предложил партнерам в странах СНГ максимально расширять взаимодействие друг с другом без всяких закрытых тем.

"Никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, - это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить", - добавил Лукашенко.