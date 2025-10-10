Поиск

ЦБ РФ обсудит с банками создание помощников на базе ИИ для сложных продуктов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ЦБ планирует обсудить с банками создание помощников на базе искусственного интеллекта, которые бы объясняли клиентам сложные финансовые продукты для снижения мисселинга, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе "Финополиса".

"Правильно сказали, (нужно - ИФ) не иметь вот эту постоянно рестриктивную практику, а дать в руки потребителя помощника, по сути дела помощника, на базе искусственного интеллекта. Потому что никто не спорит о том, что информация должна быть прозрачна, она уже сейчас во многом прозрачна, потому что требования представления информации у нас развиты, и финансовые институты, банки представляют все, просто любому человеку даже с высшим финансово-экономическим образованием в этой информации разобраться невозможно", - сказала Набиуллина.

"И даже если мы выделили какие-то ключевые вещи, но есть столько оговорок, есть столько других подводных камней, которые там в 300 страницах документа, и это тогда не онлайн-услуга, вы это должны читать несколько дней, еще осмысливать. То здесь какой-то нужен помощник, потому что над финансовым продуктом у вас там работает целая команда специалистов. И понятно, при определенном подходе, ориентированном на краткосрочную прибыль, что можно сделать с этим продуктом, никто не разберется. Поэтому кажется, что это достаточно интересная идея, но реализовать, может быть, ее не так просто. Я думаю, что мы вместе с вами, с рынком, это обсудим", - добавила она.

По ее словам, такие ИИ-помощники не должны предоставляться продавцами продуктов, потому что иначе они могут быть настроены таким образом, чтобы подталкивать к покупке тех продуктов, которые нужны этому продавцу.

Мисселинг (misselling) - это недобросовестное поведение финансовых организаций при их взаимодействии с потребителями и инвесторами, например, продажа одного продукта под видом другого, продажа ненужных клиенту продуктов или непрозрачное ценообразование.

