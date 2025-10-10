Одобрено увеличение налогового вычета по семейным инструментам сбережений до 1 млн рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семей с детьми с 400 тысяч до 500 тысяч рублей на каждого родителя, сообщил Минфин.

"Вычет будет предусмотрен в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений. Получить единый налоговый вычет в размере до 500 тысяч рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей", - говорится на сайте Минфина.

Повышенный налоговый вычет можно будет получать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, если он учится очно. Максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 млн рублей. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Замминистра финансов Иван Чебесков в июне говорил, что первым из линейки инвестиционных инструментов для семей станет детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), который может быть запущен до конца 2025 года.