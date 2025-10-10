Поиск

Brent подешевела до $63,68 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть заметно снижаются вечером в пятницу, но отступили от внутридневных минимумов.

К 18:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,54 (2,36%), до $63,68 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,59 (2,58%), до $59,86 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $63,27 за баррель - минимума с начала июня, тогда как стоимость фьючерсов на WTI достигала минимума с начала мая на отметке $59,57 за баррель.

Влияние на динамику рынка оказывают новости о прогрессе в урегулировании конфликта в секторе Газа. Власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США мирного плана. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. В секторе Газа начал действовать режим прекращения огня, а Армия обороны Израиля приступила к передислокации на новые позиции. Ожидается, что в ближайшие дни ХАМАС освободит заложников.

Начало мирного процесса на Ближнем Востоке ослабило опасения относительно безопасности движения нефтяных танкеров в Красном море, отметил главный сырьевой аналитик SEB Бьярне Шилдроп.

После заключения сделки о прекращении огня в Газе внимание трейдеров вновь будет сосредоточено на излишке предложения, который, как ожидается, будет формироваться на рынке по мере сворачивания ограничений на поставки в ОПЕК+, полагает аналитик ANZ Дэниэл Хайнс.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в США, где до сих пор не урегулирован вопрос о финансировании правительства. Продолжение шатдауна может ослабить рост американской экономики и, как следствие, спрос на нефть в этой стране.

