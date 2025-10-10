Поиск

Росстат отметил неизменность цен на продукты питания в сентябре

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в РФ в сентябре по сравнению с августом практически не изменились (рост на 0,01%), сообщил Росстат в пятницу.

С начала года рост цен составил 2,14%, по сравнению с сентябрем 2024 года - 12,8%.

Снизились цены на оливковое масло (-2,8%), сгущенное молоко и какао (-0,7%), рис, соль, черный чай и йогурт (-0,5%).

В группе мясопродуктов выросли цены на говяжью и свиную печень (+1,7%), мясо кур (+1,6%), говядину (+1,1%), свинину (+1%), фарш и мясные консервы (+0,9%), сосиски, сардельки, вареные колбасы (+0,7%), полукопченые и варено-копченые колбасы, кулинарные изделия из птицы (+0,5%). В то же время снизились цены на мясо индейки (-0,4%) и баранину (-0,3%).

Росстат также сообщил, что среди других видов продовольствия выросли цены на яйца (+4,4%), сухие супы в пакетах (+1,3%), гречневую крупу, кофе натуральный в зернах и молотый (+1,1%), пшеничный хлеб (+0,9%). Мед подорожал на 0,8%, национальные сыры и брынза, ржаной хлеб, торты, сухие приправы, специи - на 0,7%, ультрапастеризованное молоко, сахар-песок, крепленые вина - на 0,6%.

Росстат
