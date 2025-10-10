Цены на бензин в РФ в сентябре выросли на 2,58% после 1,81% в августе

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в сентябре 2025 года относительно предыдущего месяца ускорили рост до 2,58% после 1,81% в августе, 1,37% в июле и 0,66% в июне, 0,29% в мае, 0,6% в апреле, 0,55% в марте, 0,51% в феврале, 0,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

В том числе бензин марки АИ-92 подорожал на 2,8%, бензин марки АИ-95 – на 2,5%.

Относительно сентября 2024 года потребительские цены на бензин в сентябре этого года увеличились на 12,73%.

Дизельное топливо в РФ в сентябре 2025 года подорожало по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% после роста на 0,2% в августе.

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).