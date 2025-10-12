ЦБ отменил голосование по выбору символов для 500-рублевой банкноты

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ объявил об отмене голосования по выбору символов для новой банкноты номиналом в 500 рублей, сославшись на попытки накрутки.

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.

Новые даты голосования будут объявлены дополнительно, перечень символов для голосования сохранится.

"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - сообщил регулятор.