ЦБ отменил голосование по выбору символов для 500-рублевой банкноты
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ объявил об отмене голосования по выбору символов для новой банкноты номиналом в 500 рублей, сославшись на попытки накрутки.
"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", - говорится в сообщении.
Новые даты голосования будут объявлены дополнительно, перечень символов для голосования сохранится.
"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", - сообщил регулятор.