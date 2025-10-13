Equinor скоро будет готова начать добычу на глубоководном проекте в Бразилии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor вскоре планирует приступить к добыче на крупном глубоководном нефтяном месторождении у побережья Бразилии после задержек в проекте, сообщает Bloomberg.

Bacalhau стоимостью $8 млрд, крупнейший новый проект в бизнес-плане компании, изначально планировалось запустить в 2024 году. Добыча на месторождении ожидается в объеме 220 тысяч б/с.

Сначала планируется запустить одну скважину - после того, как будет проверена работа оборудования. В ближайшие месяцы будут запущены и другие.

Задержки с запуском месторождения вызваны сложностями при разработке глубоководных запасов в подсолевых отложениях.

Bacalhau был один из первых активов, реализованных бразильской государственной нефтяной компанией Petroleo Brasileiro SA десять лет назад, когда она начала распродавать часть своих нефтяных месторождений.

"Сверхглубокие залежи, высокое давление и необходимость полной обратной закачки газа увеличили стоимость и сроки реализации проектов", - объяснил вице-президент консалтинговой компании Welligence Андре Фагундес, работающей в Бразилии.

Equinor начала программу по бурению в общей сложности 19 скважин на месторождении Bacalhau в 2022 году. Компания рассчитывает, что к концу года будет запущено несколько скважин.

Плавучее судно для добычи и хранения нефти (FPSO) прибыло на Bacalhau в конце февраля.