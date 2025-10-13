Рубль утром слегка дешевеет к юаню, несмотря на повышение нефти

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром в понедельник; рубль слегка снижается, несмотря на уверенное повышение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3535 руб. (+1,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,91 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"На минувшей неделе курс рубля оставался на относительно крепких уровнях. Завершение праздников в Китае во второй половине недели не привело к заметной активизации спроса на иностранную валюту, что может поясняться как синхронным увеличением продаж валюты экспортерами, так и сохраняющейся слабостью внутреннего спроса, на фоне охлаждения экономики, в том числе из-за жесткой денежно-кредитной политики. Наблюдаемый баланс на рынке может сохраниться в ближайшие недели и будет в том числе поддержан сезонно высокими сборами нефтегазовых доходов бюджета, которые в октябре, по нашим оценкам, должны вырасти не менее чем в 1,5 раза относительно уровней сентября за счет квартальной уплаты НДД. Кроме того, активность экспортеров на внутреннем валютном рынке будет поддержана завершением периода крупных платежей по внешним долгам, под которые крупные экспортеры накапливали валютную ликвидность в августе-сентябре. (. . .) В краткосрочной перспективе ждем колебания курса в верхней части диапазона 11-11,5 руб. за юань с попытками ухода выше отметки 11,5 руб.", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Рост цен в РФ в сентябре 2025 года составил 0,34% после снижения на 0,40% в августе и роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), сообщил в пятницу Росстат. За январь-сентябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,29%.

Рост цен в сентябре оказался несколько ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в сентябре на уровне 0,39%, недельные цифры демонстрировали рост цен на 0,35%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2025 года замедлилась до 7,98% (аналитики ожидали 8,04%) с 8,14% на конец августа.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре 2025 года составил 100,39% (в августе этого года - 100,14%), в годовом выражении - 107,65% (после 108,04% в августе).

Нефть

Цены на нефть уверенно восстанавливаются утром в понедельник после резкого спада по итогам предыдущей сессии на усилении напряженности в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве растет на 1,36%, до $63,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,32%, до $59,67 за баррель.

В пятницу президент США Дональд Трамп говорил о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов и сказал, что не видит смысла во встрече с Си Цзиньпином.

В воскресенье Трамп заявил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. "Не переживайте из-за Китая, все будет хорошо", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social в воскресенье.

Также он предположил, что может все-таки провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином позже этой осенью. "Я там буду. И полагаю, что, может быть, встреча состоится", - сказал президент журналистам в Белом доме, говоря о саммите АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.