Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Как объяснил глава Минфина Антон Силуанов, прибыль им потребуется для докапитализации

Фото: "Интерфакс"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ рассматривал повышение ставки налога на прибыль для банков, но принял решение не делать этого: кредитным организациям нужен капитал в условиях высоких рисков, а бюджет получит свое дивидендами, заявил в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, прибыль банков в 2025 году будет такой же, как и в прошлом (3,8 трлн рублей - ИФ), но она потребуется банкам для поддержания капитала и создания резервов в условиях возросших рисков.

"Мы рассматривали увеличение ставки налога на прибыль на банки. И в прошлом году рассматривали. Мы с вами этот вопрос обсуждали и не приняли решение (...). Когда мы рассматривали вопрос, то исходили из следующего: банкам нужен капитал. В условиях высоких процентных ставок, в условиях больших рисков требуется создание резервов по кредитам. Если этого капитала не будет, то может дойти до того, что придется банки спасать", - сказал министр, отвечая на вопросы депутатов.

"Второе, у нас большая часть крупнейших банков - государственные, если мы сегодня поднимем налог на прибыль, на тот же самый Сбер, меньше получим дивиденды. Мы стимулируем все госбанки, чтобы они платили дивиденды (...) Поэтому не предлагали таких решений по увеличению налога на прибыль на банки", - сказал Силуанов.