Решетников заявил, что вклад бензина в инфляцию будет зависеть от скорости устранения перебоев в логистике

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Влияние роста цен на бензин в общую инфляцию в РФ будет зависеть от скорости устранения перебоев логистических цепочек нефтяными компаниями, вопрос находится на контроле у Минэнерго, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, комментируя вопрос, какие риски несет ускорение роста цен на бензин для общей инфляции.

"Уровень влияния роста цен на бензин в общей инфляции будет зависеть от скорости устранения перебоев логистических цепочек нефтяными компаниями. Вопрос на контроле Минэнерго России", - сказал Решетников.

Как сообщалось, по данным Росстата, потребительские цены на бензин в России с 30 сентября по 6 октября выросли на 0,85% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,80% с 23 по 29 сентября, на 0,62% с 16 по 22 сентября, на 0,45% с 9 по 15 сентября.

По отношению к началу года цены на бензин к 6 октября увеличились на 10,15%, более чем вдвое обогнав уровень общей инфляции (4,53% с начала года).