В Думе назвали заложенный в проект бюджета дисконт между Brent и Urals оптимистичным

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что при формировании проекта федерального бюджета на 2026-2028 годов предпосылки по цене нефти выглядят достаточно оптимистично, при этом разница в стоимости сортов Brent и Urals может оказаться выше ожидаемой.

"На мой взгляд, заложенные в прогнозе макроэкономические условия даже, может быть, более оптимистичны, чем можно предполагать", - сказал он на заседании комитета по бюджету.

Он отметил, что сбалансированность бюджета обеспечивается при снижении доли нефтегазовых доходов до 22% от всех доходов против 42% три года назад.

"Даже эти 22% (нефтегазовых доходов - ИФ) предполагают, что будет цена нефти $60 за баррель. При том, что и объемы (добычи и экспорта нефти - ИФ) тоже будут такие, на которые сегодня трудно, на мой взгляд, надеяться и на такую цену. Дисконт, мне кажется, может быть и более существенен между Brent и Urals. Поэтому, в этих условиях правительство сделало максимум для того, чтобы представить сбалансированный бюджет", - сказал он.

Жуков отметил, что критика бюджета часто звучит в противоречивых направлениях: одни выступают против повышения налогов, другие - против роста заимствований. По его словам, для сокращения дефицита бюджета требуется либо увеличение налоговых поступлений, либо расширение заимствований.

"Надо либо увеличивать налоги, за счет этого сокращать дефицит бюджета, либо больше заимствовать. По-другому не бывает. Но, правда, есть еще отдельные предложения, которые говорят: давайте просто напечатаем денег, отдадим всем, производство возрастет, и потом будем собирать много налогов. Эти эксперименты, конечно, даже в спокойной ситуации не рекомендуется делать, а уж в сегодняшней - идти на такие эксперименты просто смертельно опасно, на мой взгляд", - отметил Жуков.

Он подчеркнул, что проект бюджета сохраняет все социальные обязательства государства, при этом предусматривает рост оборонных расходов. Одновременно, отметил он, предусмотрено финансирование национальных проектов, в том числе новых, большей частью направленных на потенциальное в дальнейшем увеличение производства.

Законопроект о трехлетнем бюджете № 1026181-8 внесли в Госдуму 29 сентября в составе бюджетного пакета. Поправки в Бюджетный кодекс (№ 1026189-8) предусматривают изменение параметров базовой цены на нефть: с $60 до $59 в 2026 году, $58 - в 2027 году, $57 - в 2028 году, $56 - в 2029 году и $55 - в 2030 году. С 2031 года предусмотрена ежегодная индексация базовой цены на 2%.

Александр Жуков Brent Urals правительство Госдума
