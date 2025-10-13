Поиск

ЦБ РФ выдал базовую лицензию банку "Пэйджин"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выдал базовую лицензию банку "Пэйджин", который прежде работал под названием "Платежный конструктор" в статусе расчетной небанковской кредитной организации, следует из информации на сайте регулятора.

Владельцем банка является российская финтех-компания ООО "Пэй Энджин". В августе 2025 года она увеличила долю в владения в кредитной организации с 67,7% до 99%.

РНКО "Платежный конструктор" была создана в 2022 году, ее уставный капитал составляет 340 млн рублей.

Активы кредитной организации на конец первого полугодия 2025 года составляли 8,4 млрд рублей, собственные средства - около 1 млрд рублей.

На сайте Paygine указано, что компания поставляет на рынок продукты по приему платежей. Ее платежные ИТ-решения используют крупнейшие банки страны, микрофинансовые и микрокредитные организации, маркетплейсы и агрегаторы, средний и малый бизнес в онлайне и офлайне.

