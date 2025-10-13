СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) РФ в заключении на проект поправок в бюджет 2025 года отмечает завышение прогноза по собираемости налога на прибыль и НДС, отзыв ведомства опубликован в электронной базе данных парламента.

"В расчете уточненной оценки поступлений налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет по основной ставке, показатель собираемости на уровне 98,5%, по оценке Счетной палаты, является завышенным с учетом динамики сложившегося уровня собираемости данного налога", - говорится в заключении.

СП напоминает, что по данным отчетности (форма 1-НМ, "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ"), уровень собираемости налога на прибыль: 97,5% по итогам 2024 г.; 95,4% на 1 июля 2024 г.; 92,6% на 1 июля 2025 г.

"С учетом сложившегося уровня собираемости НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, учтенный в расчете уточненной оценки показатель собираемости на уровне 97,1% может быть не достигнут", - также говорится в заключении. СП также приводит данные отчетности по форме 1-НМ: по итогам 2024 г. уровень собираемости составил 97,1%, по состоянию на 1 апреля 2025 г. - 94,6%, на 1 июля 2025 г. - 87,6%, на 1 сентября 2025 г. - 96,4%.

Счетная палата отмечает, что ожидаемая оценка исполнения расходов федерального бюджета в 2025 г. составляет 42,82 трлн руб., что на 522,5 млрд руб. больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете (42,30 трлн руб.). При этом, по данным СП, сводная роспись на 1 сентября 2025 г. - 42,96 трлн руб., то есть на 141,2 млрд руб. выше ожидаемой оценки.

По классификации Счетной палаты, основное увеличение расходов направлено на льготные ипотечные программы - семейную, дальневосточную, IT-ипотеку и другие (234,9 млрд руб.); докапитализацию банка ПСБ (29,6 млрд руб.); ускорение дорожных работ на федеральной и региональной сети (18,8 млрд руб.).

В то же время уменьшение расходов предусмотрено по направлениям: субсидии производителям колесной техники и сельхозтехники (на 276,7 млрд руб.); субсидии промышленным организациям, включая радиоэлектронику и инновационные проекты (на 26,9 млрд руб.).

По мнению Счетной палаты, принимая во внимание текущую динамику показателей реального сектора и бюджетную поддержку, показатели инвестиций в основной капитал во второй половине 2025 г. могут оказаться выше прогнозных.