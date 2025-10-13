Поиск

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) РФ в заключении на проект поправок в бюджет 2025 года отмечает завышение прогноза по собираемости налога на прибыль и НДС, отзыв ведомства опубликован в электронной базе данных парламента.

"В расчете уточненной оценки поступлений налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет по основной ставке, показатель собираемости на уровне 98,5%, по оценке Счетной палаты, является завышенным с учетом динамики сложившегося уровня собираемости данного налога", - говорится в заключении.

СП напоминает, что по данным отчетности (форма 1-НМ, "Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ"), уровень собираемости налога на прибыль: 97,5% по итогам 2024 г.; 95,4% на 1 июля 2024 г.; 92,6% на 1 июля 2025 г.

"С учетом сложившегося уровня собираемости НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, учтенный в расчете уточненной оценки показатель собираемости на уровне 97,1% может быть не достигнут", - также говорится в заключении. СП также приводит данные отчетности по форме 1-НМ: по итогам 2024 г. уровень собираемости составил 97,1%, по состоянию на 1 апреля 2025 г. - 94,6%, на 1 июля 2025 г. - 87,6%, на 1 сентября 2025 г. - 96,4%.

Счетная палата отмечает, что ожидаемая оценка исполнения расходов федерального бюджета в 2025 г. составляет 42,82 трлн руб., что на 522,5 млрд руб. больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете (42,30 трлн руб.). При этом, по данным СП, сводная роспись на 1 сентября 2025 г. - 42,96 трлн руб., то есть на 141,2 млрд руб. выше ожидаемой оценки.

По классификации Счетной палаты, основное увеличение расходов направлено на льготные ипотечные программы - семейную, дальневосточную, IT-ипотеку и другие (234,9 млрд руб.); докапитализацию банка ПСБ (29,6 млрд руб.); ускорение дорожных работ на федеральной и региональной сети (18,8 млрд руб.).

В то же время уменьшение расходов предусмотрено по направлениям: субсидии производителям колесной техники и сельхозтехники (на 276,7 млрд руб.); субсидии промышленным организациям, включая радиоэлектронику и инновационные проекты (на 26,9 млрд руб.).

По мнению Счетной палаты, принимая во внимание текущую динамику показателей реального сектора и бюджетную поддержку, показатели инвестиций в основной капитал во второй половине 2025 г. могут оказаться выше прогнозных.

Счетная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% м/м, до $7,5 млрд

СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в сентябре ускорилось до 6%

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7354 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2452 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });