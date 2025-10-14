IVA Technologies рассчитывает занять до 25% российского рынка корпоративных почтовых систем

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ПАО "ИВА" (IVA Technologies, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций) планирует к 2028 году занять 20-25% российского рынка корпоративных почтовых серверов, объем которого к этому времени вырастет до 21 млрд рублей (данные J'son & Partners Consulting - ИФ), за счет выпуска собственной почтово-календарной системы IVA Mail, сообщила компания.

"Среднегодовой темп роста (этого рынка - ИФ) - 40% с 2023 по 2028 годы, - отмечает "ИВА". - Высокие темпы роста обусловлены продолжающимся процессом импортозамещения и локализации программного обеспечения, а также цифровой трансформации бизнеса и госсектора".

Также компания рассчитывает на реализацию отложенного спроса со стороны потребителей, использующих зарубежные продукты с истекшими лицензиями или без них.

"ИВА" позиционирует IVA Mail в качестве замены Microsoft Exchange. По утверждению компании, ее решение имеет как стандартный функционал корпоративной электронной почты и корпоративного календаря, так и обладает дополнительными функциями (общие почтовые ящики, формирование заказчиком собственных серверных правил автоматической обработки почты, возможность интеграции со службами каталогов и т.п.).

Кроме того, в IVA Mail включен инструментарий для миграции с других почтовых систем, поддерживаются поэтапные сценарии перехода. В том числе с возможностью параллельной работы двух почтовых систем.

Компания предлагает свое почтовое решение как в виде отдельного продукта, так и в составе собственной платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы IVA One. При этом в "ИВА" "Интерфаксу" уточнили, что за два года компания инвестировала в разработку IVA Mail чуть менее одного миллиарда рублей.

Ранее компания Strategy Partners (АО СПГ) оценивала объем российского рынка решений для корпоративной связи (корпоративная почта, мессенджеры, видеоконференцсвязь, файлохранилища, ПО для работы с документами и для управления задачами) в 2024 году в 35 млрд рублей. Тогда же компания прогнозировала, что этот рынок будет расти в среднем на 21% до 2030 года, когда его объем составит 110 млрд рублей.

В свою очередь J'son & Partners Consulting прогнозировала, что российский рынок корпоративных коммуникаций вырастет в течение ближайших пяти лет почти в два раза - до 164 млрд рублей в 2028 г. с 91 млрд руб. в 2023 г.

Сама IVA Technologies ориентируется на более скромные показатели рынка - 40 млрд рублей в 2025 году и более 100 млрд рублей в 2028 году.

IVA Technologies - российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, в портфеле которой 15 различных решений. В июне 2024 года IVA Technologies провела IPO объемом 3,3 млрд рублей, включая стабилизационный пакет (на сумму 300 млн рублей). В рамках сделки действующие на тот момент владельцы предложили инвесторам до 11 млн принадлежащих им акций, что составляет 11% от акционерного капитала.

Выручка компании по итогам 2024 года составила 3,3 млрд рублей, показатель EBITDA - 2,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,89 млрд рублей.