РФ и Саудовская Аравия обсудили проекты в сферах СПГ, гидро- и атомной энергетики

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман в качестве сопредседателей межправкомиссии обсудили актуальные вопросы взаимодействия в ключевых отраслях экономики, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере энергетики. Вице-премьер отметил, что коллективные действия в рамках ОПЕК+ отвечают долгосрочным национальным интересам и способствуют укреплению экономик обеих стран. Стороны также обсудили возможности развития совместных проектов в сферах СПГ, гидро- и атомной энергетики", - говорится в сообщении.

Встреча прошла на полях международного форума "Российская энергетическая неделя", в преддверии Российско-Саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и бизнес-форума Россия - Саудовская Аравия, которые состоятся 5-6 ноября текущего года в Саудовской Аравии.

В прошлом году объём двусторонней торговли увеличился на 62,7%. Инвестиционное сотрудничество также показывает положительную динамику: объём накопленных российских инвестиций в Саудовскую Аравию за год вырос в шесть раз, в то время как инвестиции саудовской стороны в Россию увеличились на 11%. За последние 10 лет реализовано более 40 совместных инвестиционных проектов в области информационных технологий, транспорта, инфраструктуры, нефтехимии и других секторов экономики.

Александр Новак Абдулазиз бен Сальман Саудовская Аравия СПГ ОПЕК
