"СПБ биржа" увеличит количество бумаг на утренних и вечерних торгах, в выходные до 204

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 17 октября добавит 54 российские ценные бумаги для торгов в вечернюю и утреннюю дополнительную сессию, в том числе в выходные дни, их общее количество увеличится до 204, сообщается в пресс-релизе биржи.

Список, в частности, пополнят акции банков "Уралсиб", "Авангард", Росдорбанка, "Кузнецкий", "Приморье", банка "Санкт-Петербург" (привилегированные акции), страховой компании "Росгосстрах", нескольких региональных энергосетевых компаний и др.

"СПБ биржа" проводит торги ежедневно. В будние дни они проводятся с 7:00 до 23:50 по московскому времени, в том числе с 7:00 до 10:00 - утренняя дополнительная торговая сессия, с 19:00 до 23:50 - вечерняя дополнительная торговая сессия.

Торги в выходные дни проводятся с 10:00 до 23:50 и представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника.

СПБ биржа
