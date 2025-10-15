Поиск

Coinbase инвестировала в индийскую биржу CoinDCX при общей оценке в $2,45 млрд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, инвестировала в индийскую площадку для торговли цифровыми активами CoinDCX, сообщает Reuters со ссылкой на блог американской компании.

Размер инвестиций не уточняется. Оценка стоимости CoinDCX в рамках сделки составила $2,45 млрд с учетом вложенных средств (post-money), отмечает агентство.

Coinbase Ventures - венчурный фонд Coinbase - ранее несколько раз инвестировал в CoinDCX. В том числе он принимал участие в инвестраунде в апреле 2022 года на $135 млн при оценке $2,15 млрд.

CoinDCX - одна из крупнейших в Индии бирж цифровых активов. По состоянию на июль ее выручка в годовом выражении составила 11,8 млрд индийских рупий ($141 млн), объем активов на хранении - $1,2 млрд. Количество ее пользователей на сентябрь превышало 20 млн.

