Банк Англии смягчил правила выплат бонусов топ-менеджерам британских банков

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Банк Англии утвердил новые правила в отношении выплат бонусов топ-менеджерам британских банков, увеличивающие гибкость в этих вопросах, сообщил регулятор.

Срок, в течение которого топ-менеджерам придется ждать получения полной суммы вознаграждения, то есть период отсрочки выплаты бонусов, будет сокращен с восьми до четырех лет.

Изменения, одобренные Управлением пруденциального регулирования Великобритании (PRA) и Управлением по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA), являются более существенными, чем планировалось в 2024 году. Тогда предлагалось уменьшить срок отсрочки выплат до пяти лет.

По новым правилам частичные выплаты бонусов для большинства топ-менеджеров банков будут возможны уже с первого года, а не с третьего, как это было ранее, сообщил Банк Англии.

Новые правила вступают в силу 16 октября и будут применяться к вознаграждениям за 2025 год.

Эти изменения смягчают требования, введенные после глобального финансового кризиса 2008 года, и приближают Великобританию к практикам, принятым во многих других крупных юрисдикциях, в том числе в США.