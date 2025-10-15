Снижение цен на сахар на минувшей неделе ускорилось, подорожание яиц замедлилось

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на сахар-песок в РФ за неделю с 7 по 13 октября снизились на 0,6%, сообщил Росстат в среду.

Падение ускорилось в два раза, неделей ранее оно составляло 0,3%.

Яйца за неделю подорожали на 2,2%. Темпы роста цен снизились, на предыдущей неделе они составляли 3,3%.

Цены на мясо кур повысились на 0,8% (на 1,1% неделей ранее), на говядину - на 0,2% (на 0,1%), на свинину - снизились на 0,1% (рост на 0,1%), на баранину практически не изменились (неделей ранее был рост на 0,1%).

Росстат также сообщил, что с 7 по 13 октября фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,6%, ультрапастеризованное молоко и вермишель - на 0,4%, сыры, ржаной хлеб - на 0,3%, вареные колбасы, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, пшеничные хлеб и мука, гречневая крупа - на 0,2%, творог, масло подсолнечное, пшено и черный чай - на 0,1%.

В то же время цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,4%, маргарин, печенье - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, рис - на 0,2%, пастеризованное молоко, сметану, сливочное масло - на 0,1%.