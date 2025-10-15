Поиск

Международная выставка парфюмерии и косметики InterCHARM 2025 открылась в Москве

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2025 стартовала в среду в международном выставочном центре (МВЦ) "Крокус Экспо" в Москве.

В первый день в рамках выставки прошла флагманская конференция "Косметика в России", где эксперты обсудили ключевые тренды отрасли и экспортный потенциал российских компаний. В ходе конференции замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин заявил, что министерство думает над тем, как помочь российским производителям косметики и парфюмерии экспортировать товары и "захватывать" иностранные рынки.

По его словам, помощь может заключаться в субсидиях на транспортировку товара, выставочных мероприятиях, а также административной работе с торговыми представительствами иностранных государств в РФ. "Безусловно, экспорт - это одна из составляющих успеха. (...) И мы можем смотреть, (...) каким образом мы нашим производителям, вот именно парфюмерии и косметике, будем помогать выходить на эти рынки, захватывать их", - сказал Юрин.

Он считает, что выставка InterCHARM дает хороший шанс российским компаниям "здесь и сейчас попробовать установить деловые контакты" с иностранными компаниями.

Комментируя ситуацию с возможным возвращением иностранных компаний на рынок РФ, замглавы Минпромторга заявил, что Россия будет выставлять им более жестокие условия. Он отметил, что иностранные бренды научились пользоваться различными лазейками, которые помогают им избегать пошлины на продукцию, добавив, что у министерства этот вопрос на повестке дня.

На выставке InterCHARM "Крокус Экспо" собрались более 1,6 тыс. компаний из России и более 20 стран мира. Больше всего иностранных компаний из Китая - 485, Кореи - 84 и Турции - 57.

"Россия открыта для очень многих иностранных компаний, это очень вдохновляет. И сегодня я вижу очень большой потенциал в российском рынке в сфере косметики, большую потребность у людей, они научились определять качество", - сказал "Интерфаксу" представитель южнокорейской компании KN International Семен Ли.

На выставке InterCHARM представлена 681 российская компания из более чем 150 городов. Многие из них анонсируют новые линейки и расширение мощностей.

"Очень много людей, огромная выставка, полные залы. Наверное, самое рекордное количество по участникам - экспонентам и по посетителям", - поделился своими впечатлениями с агентством глава российской компании Гельтек Сергей Кирш.

В 2025 году InterCHARM ожидает 80 тыс. посетителей из всех регионов России, среди них производители, ритейлеры, владельцы брендов, дистрибуторы, а также представители салонной индустрии, уточнили организаторы.

InterCHARM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нулевая импортная пошлина на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 г.

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Импортеры топлива получат демпферные выплаты

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });