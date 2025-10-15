Международная выставка парфюмерии и косметики InterCHARM 2025 открылась в Москве

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 2025 стартовала в среду в международном выставочном центре (МВЦ) "Крокус Экспо" в Москве.

В первый день в рамках выставки прошла флагманская конференция "Косметика в России", где эксперты обсудили ключевые тренды отрасли и экспортный потенциал российских компаний. В ходе конференции замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин заявил, что министерство думает над тем, как помочь российским производителям косметики и парфюмерии экспортировать товары и "захватывать" иностранные рынки.

По его словам, помощь может заключаться в субсидиях на транспортировку товара, выставочных мероприятиях, а также административной работе с торговыми представительствами иностранных государств в РФ. "Безусловно, экспорт - это одна из составляющих успеха. (...) И мы можем смотреть, (...) каким образом мы нашим производителям, вот именно парфюмерии и косметике, будем помогать выходить на эти рынки, захватывать их", - сказал Юрин.

Он считает, что выставка InterCHARM дает хороший шанс российским компаниям "здесь и сейчас попробовать установить деловые контакты" с иностранными компаниями.

Комментируя ситуацию с возможным возвращением иностранных компаний на рынок РФ, замглавы Минпромторга заявил, что Россия будет выставлять им более жестокие условия. Он отметил, что иностранные бренды научились пользоваться различными лазейками, которые помогают им избегать пошлины на продукцию, добавив, что у министерства этот вопрос на повестке дня.

На выставке InterCHARM "Крокус Экспо" собрались более 1,6 тыс. компаний из России и более 20 стран мира. Больше всего иностранных компаний из Китая - 485, Кореи - 84 и Турции - 57.

"Россия открыта для очень многих иностранных компаний, это очень вдохновляет. И сегодня я вижу очень большой потенциал в российском рынке в сфере косметики, большую потребность у людей, они научились определять качество", - сказал "Интерфаксу" представитель южнокорейской компании KN International Семен Ли.

На выставке InterCHARM представлена 681 российская компания из более чем 150 городов. Многие из них анонсируют новые линейки и расширение мощностей.

"Очень много людей, огромная выставка, полные залы. Наверное, самое рекордное количество по участникам - экспонентам и по посетителям", - поделился своими впечатлениями с агентством глава российской компании Гельтек Сергей Кирш.

В 2025 году InterCHARM ожидает 80 тыс. посетителей из всех регионов России, среди них производители, ритейлеры, владельцы брендов, дистрибуторы, а также представители салонной индустрии, уточнили организаторы.